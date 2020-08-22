Самолет с Навальным приземлился в Берлине

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Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в берлинском аэропорту Тегель. При этом изначально планировалось, что местом посадки будет аэропорт Шенефельд.

Сегодня утром самолет вылетел из Омска, где Навальный находился в больнице в бессознательном состоянии, после того, как ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предполагает, что Навального могли отравить. Омские врачи говорят, что яда в его организме не находили.

Самолет, перевозивший Навального в Берлин, был оборудован для транспортировки больных в состоянии комы.

Источник: https://www.mk.ru/