В Анапе запретили пользоваться на море катамаранами

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Сегодня, 22 августа, сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения Анапы предупредили туристов и местных жителей опасности выхода в море на катамаранах и надувных матрасах из-за отжимного ветра.

Есть опасность быть унесенными в открытое море. Спасатели сообщили, что усилился северо-восточный ветер. Курортникам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, присматривать за детьми в море.

Напомним, запрещено заплывать за ограничительные знаки, подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к затопленным. Движущиеся плавсредства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей.

Источник: https://kuban.mk.ru/