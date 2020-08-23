Какие соцсети «любят» губернаторов Юга?

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Экспертный центр «Юг» продолжает анализировать упоминаемость губернаторов Юга в соцсетях с опорой на результаты исследования Центра политической конъюнктуры. На очереди – ЮФО.

губернатор / место по общему числу упоминаний / место по числу позитивных упоминаний / место по числу негативных упоминаний

Сергей Аксёнов (Крым) / 7 / 70 / 41

Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) / 14 / 48 / 23

Василий Голубев (Ростовская область) / 17 / 45 / 18

Михаил Развожаев (Севастополь) / 27 / 43 / 3

Андрей Бочаров (Волгоградская область) / 49 / 18 / 65

Игорь Бабушкин (Астраханская область) / 68 / 51 / 64

Бату Хасиков (Калмыкия) / 71 / 64 / 37

Мурат Кумпилов (Адыгея) / 80 / 22 / 85

- Основную массу упоминаний Сергея Аксёнова делят между собой Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук. Телеграм не очень внимателен к руководителю Крыма, а внимание Инстаграма – наименьшее среди глав ЮФО. С другой стороны, доля упоминаний Аксёнова в Твиттере выше, чем остальных губернаторов ЮФО.

- Михаил Развожаев участвует в выборах губернатора Севастополя, поэтому находится под огнём критики. Пользователи Фейсбука упоминают его очень часто (второе место после Вконтакте), а вот в Инстаграме отзывов о нём мало. Зато очень заметно внимание телеграм-каналов.

- Игоря Бабушкина (Астраханская область) чаще всего упоминают во Вконтакте и Одноклассниках, но также регулярно и в более «оппозиционном» Фейсбуке. Как результат – значительное число как позитивных, так и негативных упоминаний. Относительно внимательны к Бабушкину и пользователи Телеграма.

- Андрей Бочаров (Волгоградская область) наиболее популярен в «патриотичном» сегменте соцсетей – Вконтакте и Одноклассниках. Неудивительно, что число положительных упоминаний Бочарова заметно превышает количество отрицательных отзывов.

- Василий Голубев (Ростовская область) входит в топ-20 губернаторов по упоминаемости. В первую очередь он пользуется вниманием пользователей Вконтакте, на втором месте – Одноклассники и Фейсбук. Отметим, что популярность в Фейсбуке почти гарантированно означает заметную долю негатива.

- Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – один из наиболее часто упоминаемых в соцсетях губернаторов. Основное внимание к нему – у пользователей Вконтакте. Далее – Одноклассники и Инстаграм.

- Бату Хасиков (Калмыкия) примерно в равной степени упоминается пользователями Телеграма, Вконтакте, Фейсбука и Инстаграма. В Одноклассниках – чуть меньше. В целом преобладают негативные отзывы о Хасикове.

- В плане популярности в Инстаграме Мурат Кумпилов (Адыгея) ближе к главам СКФО. Пользователи Телеграма и Твиттера внимания на него почти не обращают. Второе место делят Вконтакте и Одноклассники. Интересно, что заметна доля упоминаний главы Адыгеи в сети «МирТесен». Среди глав субъектов РФ Кумпилов отметился наименьшим негативом в свой адрес.

Общие выводы

- Количество сообщений с упоминанием глав регионов будет увеличиваться. Особое внимание привлечено к главам регионов и врио, участвующим в сентябрьских выборах. Тенденция проявилась уже в июле.

- Усиление негатива будет продолжаться. С ростом числа сообщений и обострением политической борьбы следует ожидать увеличения доли негативных комментариев в адрес глав регионов, что обусловлено электоральным циклом.

- Продолжится перераспределение площадок. За счет политизации доля сообщений в Фейсбуке и Твиттере будет увеличиваться, что наблюдается последние два месяца. Кроме того, правила продвижения материалов в Фейсбуке позволяют проводить политические кампании, что также будет способствовать росту числа упоминаний глав регионов в этой соцсети.

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