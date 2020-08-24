«Кубаньводкомплекс»: в соответствии с санитарными правилами и нормами

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Руководством ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» пристальное внимание уделяется поддержанию в технически исправном состоянии объектов и сооружений водохозяйственного комплекса.

Большой объем работ выполнен на территории участка очистных сооружений в городе Ейске. Как рассказал руководитель службы по строительству и эксплуатации зданий и сооружений Федор Иващенко, по периметру участка очистных сооружений проведена реконструкция ограждения, благодаря которой закрыт доступ на территорию посторонних лиц. Выполнены бетонные, штукатурные и косметические работы на контактных осветлителях, аэротенках. Завершены ремонтные работы на канализационных насосных станциях в поселке Широчанка Ейского городского поселения Ейского района и в микрорайоне «Кирпичики» города Ейска.

Силами сотрудников службы проведена дефектовка канализационной насосной станции № 1 Определены объемы предстоящих работ. Выполнены они будут сотрудниками службы. Здесь предстоит отремонтировать крышу, двери, окна, заменить изношенное оборудование и электрическую часть.

На КНС № 7 необходимо делать отмостку, ремонтировать кровлю, окна, двери и т.п. Все работы по ремонту и реконструкции объектов водохозяйственного комплекса проводятся в соответствии с производственной программой, утвержденной руководством ГУП КК «КУбаньводкомплекс» на 2020 год.

Источник: https://www.xn--80abeifzebhjhncp7as0n.xn--p1ai/