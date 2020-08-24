Где купить кабель Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e в Сибири?

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Специализированный кабельный завод «Спецкабель» предлагает своим потребителям широчайший ассортимент кабельной продукции.

Здесь предлагаются к продаже огнеустойчивые кабели, предназначенные как для прокладки внутри помещений, так и для монтажа снаружи. Все изделия отличаются отменным качеством и реализуются по доступной стоимости. Так, кабель Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e в компании «Спецкабель» отличается высочайшими качественными характеристиками. В нашей статье рассмотрим ключевые особенности этого изделия.

Спецкабели Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e представляют собой изделия симметричного типа, предназначенные для структурированных кабельных спецсистем категории 5е. Такие изделия предполагают групповую прокладку, отличаются пониженным выделением газа и дыма, имеют низкий уровень токсичность продуктов сгорания. Кабельные изделия Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e являются бронированными.

Следует заметить, что представленные виды кабелей могут эксплуатироваться не только внутри зданий, но также вне помещений. Однако снаружи такие изделия могут укладываться лишь при условии надежной защиты от прямого влияния солнечного излучения, а также атмосферных осадков.

Кабельные изделия Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e обеспечены защитой от грызунов, что является их несомненным преимуществом.

Класс пожароопасности представленных кабельных изделий по государственному стандарту 31565 – 2012 — П3.8.2.1.2. Нераспространенность горения при условии групповой прокладки (категория «С»).

Особенности конструкции

Рассмотрим конструкционные особенности кабеля Лоутокс КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5e: