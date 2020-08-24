Светлана Бессараб прокомментировала новые меры господдержки рынка труда

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Россияне, потерявшие работу в период пандемии, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На указанные меры господдержки занятости кабмин выделил почти 3 млрд рублей.

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте https://express.worldskills.ru/. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».

В программе могут принять участие не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, если в организации введен неполный рабочий день, сотрудников сокращают или отправляют в отпуска без сохранения заработной платы.

Планируется, что программа будет действовать до конца декабря и за это время обучение пройдут около 110 тыс. человек

«По прогнозам положение на рынке труда начнет стабилизироваться в четвертом квартале текущего года. На август-сентябрь придется пик безработицы, – прокомментировала лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы, Светлана Бессараб. - Сегодня необходимо поддержать безработных и тех, кому грозит увольнение из-за банкротства или ликвидации предприятий. Бесплатное переобучение, дополнительное профессиональное образование даст людям возможность получить новую специальность и трудоустроиться, а регионам стабилизировать рынок труда и занятости»

При этом парламентарий добавила, что количество заявленных в службах занятости населения Краснодарского края вакансий на 1 августа составило 50,5 тысячи, а численность обратившихся за содействием в поиске работы - свыше 177 тысяч. По мнению профсоюзов, для снижения напряженности на рынке труда нужно создавать новые рабочие места с достойной заработной платой.