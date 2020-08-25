Срочная информация от пенсионного фонда

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Семьи с детьми до 16 лет, которые НЕ подали заявления на выплаты – успейте подать заявление до 30 сентября включительно!

Заявление удобнее всего подать в электронном виде:

Чтобы получить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет за апрель, май и июнь, необходимо направить заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР(https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1/form).

Чтобы получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет за июнь, необходимо дистанционно подать заявление на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/).

Новое заявление на дополнительную единовременную выплату на детей до 16 лет за июль подавать не нужно, выплата будет предоставлена автоматически после одобрения заявления на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет

Более подробно о выплатах семьям с детьми по линии ПФРможно найти здесь: http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/

Источник: https://www.pfrf.ru/