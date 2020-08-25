Кубанскую семью признали лучшей в России

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Администрация Краснодарского края рассказала, что Никиту и Анастасию Артюх с тремя детьми признали лучшей молодой семьей в пятом Всероссийском конкурсе «Семья года».

Представители региона победили в соответствующей номинации.

Всего в России призерами стали 89 семей из 83 субъектов. Конкурс организовали сотрудники Минтруда РФ и Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Муж с женой вместе уже восемь лет и воспитывают трех дочерей, уточнили в министерстве труда и соцразвития края. Никита Артюх – главный инженер сельхозпредприятия и победитель многих краевых соревнований аграриев, поэтому соревноваться и выигрывать ему не привыкать.

Кроме того, супругов можно назвать творческой парой. Они – бессменные солисты ансамбля современного танца. Известно, что девочки пошли по стопам родителей. Вся семья ведет активный и здоровый образ жизни.

Источник: https://kuban.mk.ru/