Регионам направят средства для снижения напряженности на рынке труда

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Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований в размере 4 млрд рублей на софинансирование дополнительных мероприятий в 79 субъектах Российской Федерации, предусматривающих организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения; организацию общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

На эти средства планируют создать около 80 тыс. временных рабочих мест.

Перечень субъектов, где создадут временные вакансии, сформирован на основании мониторинга на рынке труда и с учетом региональных особенностей. Учитывались также эпидемиологическая ситуация и потребности региона в софинансировании. В соответствии с распоряжением кабмина Краснодарскому краю выделено свыше 132 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2020 года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы на Кубани составила 177, 3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы вырос до 4,7%.

«Экономические последствия от COVID 19 особенно негативно отразились на рынке труда. Полученные регионом субсидии помогут предприятиям, которые сократили штат или приостановили работу, перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемый отпуск, создать временные рабочие места, организовать общественные работы для безработных граждан. Работодателям компенсируют расходы на выплату в течение трех месяцев заработной платы таким сотрудникам в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, а в период общественных работ за отдельными категориями безработных сохранится право на получение пособия по безработице. Все эти формы временной занятости позволят людям, попавшим в трудное положение из-за пандемии, получить работу, пусть и на ограниченный срок, заработок и возможность сохранить трудовой стаж» - прокомментировала депутат Государственной Думы, лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/