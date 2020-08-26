Губернатор Кубани провел оперативный штаб в Анапе

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание на месте ЧС в Анапе. Перед заседанием Вениамин Кондратьев совершил облет на вертолете территории заповедника Утриш, где горит реликтовый лес.

Губернатор отметил, что решил лично осмотреть место ЧС.

– Понятно, что уже удается частично локализовать возгорание. Чтобы окончательно его потушить, брошены все силы и средства. По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания, – сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что ситуация в районе ЧС серьезная, но самое важное сейчас, что угрозы населенным пунктам и жизни людей нет.

После заседания оперштаба губернатор осмотрел временный эвакуационный пункт, куда были доставлены эвакуированные с Утриша туристы. Также Вениамин Кондратьев пообщался с добровольцами и казаками, которые помогают пожарным бороться с огнем.

Источник: https://kuban.mk.ru/