Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства со Сталиным

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Бывший депутат Госдумы, певица и вдова убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сдала тест на установление родства с советским лидером Иосифом Сталиным, результат был озвучен в студии передачи «Пусть говорят».

Причиной слухов о родстве со Сталиным стала история о якобы любви между вождем СССР и бабушкой Марией Максаковой, которая тоже была певицей. От кого она родила свою дочь Людмилу – мать Марии, она никогда не рассказывала. Мария много лет изучала архивы, и пришла к выводу, что может быть родственницей Сталина.

В студии появился один из прямых потомков Сталина – правнук Селим Бенсаад. Он обвинил Максакову в обмане. Мария же заявила, что ее не интересует наследство Сталина, ей любопытен лишь возможный факт родства.

Также в студии был внук Сталина Юрий Давыдов. Специалисты установили, что с Давыдовым Максакова на 95% не состоит в родстве. А вот с Бенсаадом она может быть в родстве с вероятностью в 56%. Чтобы выяснить родство со знаменитым предком, певице нужно приехать в Россию. И она заявила, что к этому готова.

Источник: https://www.mk.ru/