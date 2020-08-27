В Геленджике нашли способ восстановить водоснабжение в самой проблемной части города

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Жителям Геленджика будут подавать воду из Церковного озера. Об этом сообщает мэр курорта Алексеи? Богодистов в своем Instagram.

– Могу открыто сказать, что нам наконец удалось посадить за стол переговоров концессионера и владельцев Церковного озера. Ни один месяц шли к этому конструктивному, а главное – результативному диалогу, – написал Алексе Богодистов. Как уточнил мэр Геленджика, город по закону не имел права на покупку воды у владельцев озера, преследовавших исключительно коммерческие цели. Однако после нескольких встреч и переговоров на самых разных уровнях сторонам удалось прийти к компромиссу.

– В итоге между ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» и владельцами Церковного озера подписан договор, которыи? предполагает использование воды из озера, – пояснил мэр Геленджика.

Сегодня, 27 августа, Дивноморскии? водозабор подал потребителям в самой проблемной части Геленджика 15 тысяч кубометров воды, отметил глава курорта.

Как отметили в администрации города-курорта, производительность скважин Дивноморского водозабора постепенно восстанавливается.

Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал, что в начале июля из-за засухи в Геленджике пришлось остановить работу около 20 скважин из 35 на Дивноморском водозаборе. Нехватку ресурса власти пытались компенсировать подвозом воды к домам. В середине месяца из-за крупной аварии на Троицком групповом водоводе в городе сложилась критическая ситуация с водоснабжением, без воды оставались 75 тысяч жителей.

В Геленджике 7 августа прошло заседание с участием министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, у которого губернатор Вениамин Кондратьев попросил поддержки с решением вопросов водоснабжения Геленджика.

Источник: https://kuban.mk.ru/