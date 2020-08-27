Исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду

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Исторический комплекс Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» на берегу изумрудного озера Абрау вошел в шорт-лист лучших достопримечательностей мира по версии международного сервиса TripAdvisor –– крупнейшей в мире туристической digital-платформы.

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«Музейно-исторический комплекс Русского винного дома “Абрау-Дюрсо”, созданный на базе действующего производства, давно стал объектом притяжения туристов. Ежегодно его посещают свыше 250 тысяч человек. За последнее десятилетие Абрау- Дюрсо превратился в крупнейший центр туризма Краснодарского края с развитой инфраструктурой, где есть всё для комфортного и разнообразного отдыха –– отели, рестораны, парусный и конный клубы, гастрономическая школа и многое другое. Но наш музей по-прежнему остается главной достопримечательностью курорта, именно с ним в первую очередь ассоциируется Абрау-Дюрсо, и мы рады получить высокую оценку международного сообщества путешественников», –– комментирует президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Во время экскурсий по Историческому комплексу посетители путешествуют по трем эпохам 150-летней истории «Абрау-Дюрсо»: царский период, советские годы и современность. Наряду с легендарными горными тоннелями и артефактами, экспозицию музея дополняют мультимедийные инсталляции и онлайн-трансляция живописной панорамы виноградников «Абрау-Дюрсо». Также в историческом здании комплекса находится площадка интерактивного искусства «Галерея света Абрау», на которой представлены иммерсивные аудиовизуальные инсталляции, созданные современными художниками.

Основной экскурсионный маршрут разделен на несколько этапов: музейную часть, где представлены экспонаты из разных временных периодов, награды и архивные документы; горные тоннели, построенные в конце XIX века под руководством князя Льва Голицына; и современное производство. В Историческом комплексе сохранилась атмосфера прошедших столетий, несмотря на то что тоннели до сих пор используются для выдержки игристых вин.

У гостей Абрау-Дюрсо есть уникальная возможность прикоснуться к таинству рождения знаменитого шампанского и познакомиться с процессом создания благородного напитка. Специалисты Русского винного дома рассказывают посетителям Исторического комплекса о нюансах классической французской технологии, а также открывают секреты более современного способа создания игристых вин –– метода Шарма. Кроме того, у каждого гостя есть возможность попробовать себя в роли сомелье и продегустировать лучшие образцы знаменитых игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо». Исторический комплекс объединяет познавательный, промышленный и энотуризм. Экскурсии Русского винного дома неоднократно становились победителями и призерами на федеральных конкурсах. В 2019 году в рамках Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Исторический комплекс был удостоен 1-го места в категории «Маршрут на действующее производство».

Более подробную информацию об Историческом комплексе «Абрау-Дюрсо» можно найти на сайте: https://visitabrau.ru/

Справка:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау- Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Усадьба Дивноморское» и др. Также компания является официальным и эксклюзивным дистрибьютором международных брендов: Mionetto Prosecco, Henkell и Torley. По итогам 2019 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 42,8 млн бутылок алкогольной продукции. В 2020 году Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» празднует 150-летний юбилей со дня основания.

Источник: https://visitabrau.ru/