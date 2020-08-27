Военнослужащим на форуме «Армия-2020» в Ростовской области вручили жилищные субсидии

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Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на церемонии открытия Международного военно- технического форума ЮВО «Армия-2020» вручил 10-ти военнослужащим свидетельства на предоставление жилищной субсидии и целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы (НИС) для постоянного проживания на сумму более 50 млн. рублей.

Открытие форума состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

За I полугодие 2020 года обеспечены постоянным жильем 771 семья военнослужащих ЮВО, из них 752 военнослужащим выплачена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму около 6,5 млрд. рублей. Жилищной субсидией обеспечены 362 военнослужащих, имеющих трех и более детей. Средняя сумма выплаты жилищной субсидии составляет 8,7 млн. рублей. Специализированными жилыми помещениями обеспечены 1971 военнослужащий.

Более 4 тыс. военнослужащих включены в реестр участников НИС. Более 1,6 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участников НИС для заключения договора целевого жилищного займа. Более 500 участников НИС получили выплаты накоплений, из них более 100 военнослужащих получили выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения на общую сумму более 259 млн. рублей.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии.

Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm