Краснодарский край усиленными темпами выходит из экономического кризиса

/Общество/

Кубань – не только житница (урожай, кстати, удалось собрать без катастрофических потерь), но ещё здравница и центр внутреннего туризма. Поэтому в центре внимания краевой власти – поддержка пострадавших предприятий.

Всё идёт по плану

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев недавно подписал «План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

– В плане мы определили те меры, которые позволят достаточно скоро преодолеть негативные последствия пандемии и вернуться к экономическому росту, К тем целям и задачам, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов, стратегии социально-экономического края до 2030 года, – говорит Вениамин Кондратьев.

Меры призваны помочь тем, кто оказался более всего подвержен кризису. Например, сфере детского отдыха и транспортникам. Последние, действительно, позднее других включились в экономику со снятием ограничений.

Из-за высоких требований к детским здравницам их самоокупаемость и так невысокая, а тут ещё COVID, карантины и необходимость закупить массу вещей для соблюдения требований Роспотребнадзора. Потому решено выделить 30 млн рублей в качестве субсидий, которые покроют часть этих расходов. Также представителям сферы частично возместят затраты на ремонт и снизят налог на имущество до 0,01%.

Инвестиции

Помочь перезагрузиться на Кубани решили и инвесторам. В такое время далеко не все рискнут вкладываться без помощи со стороны. А план ставит задачу в виде реализации 100 инвестпроектов и роста по инвестициям в 2021 году не менее, чем 2,2% по сравнению с 2020.

Для этого проектам стоимостью 0,1-1 млрд рублей, реализуемым с 1 сентября 2020 до конца 2021-го, в течение 3 лет субсидиями погасят проценты по кредиту в размере ключевой ставки. Также предприятиям возместят траты на создание инфраструктуры. На это выделяют 2,6 млрд – впервые такая сумма фигурирует в качестве размера прямых выплат.

– Мы должны создать систему, при которой бизнес будет чувствовать себя уверено в нынешних условиях, сможет не только сохранить потенциал, но и продолжит развиваться, – акцентировал Кондратьев на последнем совете по развитию промышленности в крае.

Повышаем производительность труда

Отдельным пунктом антикризисной программы является повышение производительности труда. Раньше войти в нацпроект и получить доступ ко всем мерам господдержки могли только предприятия с выручкой более 400 млн в год. Однако замечен высокий интерес к такой поддержке и со стороны более мелкого бизнеса. Для его представителей создан новый механизм из двух ступеней. Получается своеобразный двусоставный апгрейд: на первом уровне регион помогает за собственные средства увеличить предприятиям выручку, на втором – дает возможность войти в нацпроект, когда компания «вырастает» до нужных параметров. В 2020 году на это предусмотрено более 30 млн рублей.

Докапитализация на миллиард

Как ранее уже писал «МК», губернатор Вениамин Кондратьев поручил докапитализировать «Фонд развития промышленности Краснодарского края». В него сейчас добавят полмиллиарда. Ещё столько же – в первой половине 2021 года. Тогда он достигнет 2 млрд. К 2022 году планируется нарастить объёмы уже до 5 млрд.

Меры поддержки начали разрабатывать пять лет назад по поручению главы региона. «В 2016 году заложили первые 14 млн рублей на развитие промышленности. А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 млрд рублей», – заявил на подведении пятилетних итогов Кондратьев.

Глава региона напомнил, что с тех пор налоговые отчисления от промпредприятий региона выросли с 7,5 до 11,5 млрд рублей. А сами производственники стали отгружать продукцию на 300 млрд рублей в год вместо 248. Это дало Кубани тысячи новых рабочих мест.

Таким образом, в Краснодарском крае стоит говорить скорее не о помощи бизнесу в ковидный год, а об адаптации поддержки к современным вирусным реалиям.

Источник: https://www.mk.ru/