Как обеспечить продвижение магазину в интернете?

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Интернет-магазин — один из наиболее простых способов заработка для человека, который хотел бы попробовать свои силы в бизнесе, но не имеет достаточно средств для запуска полноценного торгового предприятия.

Порог входа в интернет-коммерцию невероятно низок, особенно если не распылять свое внимание по нескольким направлениями и сконцентрироваться на одной-двух товарных группах. Как только проект окажется запущен, останется только продвинуть магазин в поисковых системах и социальных сетях для набора оптимальной массы постоянной аудитории. В этом помогут компании занимающиеся комплексным продвижением сайтов и интернет-магазинов «под ключ».

Сколько это стоит?

Стоимость продвижения отдельно взятого интернет-ресурса рассчитываться в индивидуальном порядке. Многое зависит от уровня конкуренции, региона продвижения и размытости целевой аудитории. В целях экономии начинающему бизнесу следует ограничиться минимальным количеством рекламируемых товаров или услуг, одним регионом и конкретной группой покупателей. Более подробно узнать обо всем этом можно в рамках консультации у предполагаемого исполнителя. Денег за это обычно не берут.

Как выбрать исполнителя?

Среди профессиональных компаний хорошим тоном считается предложить потенциальному клиенту аудит, после которого будет составлено коммерческое предложение включающее в себя описания объема предполагаемых работ и примерную стоимость. В какой-то степени это можно считать маркером ответственного исполнителя. Необходимо учесть и другие моменты:

предлагаемые условия сотрудничества;

обозначенные гарантии и ответственность;

заявленные сроки реализации задач;

объем выполняемых работ;

репутацию среди клиентов и коллег.

Некоторый объем информации можно почерпнуть из портфолио, однако целиком полагаться на такой источник, конечно же, не стоит. Портфолио — это сборник только успешных кейсов и единственным, что тут можно оценить является сложность и количество выполненных работ. В некоторых случаях значение имеет еще и авторитетность клиентов.