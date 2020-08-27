Как обеспечить продвижение магазину в интернете?
Интернет-магазин — один из наиболее простых способов заработка для человека, который хотел бы попробовать свои силы в бизнесе, но не имеет достаточно средств для запуска полноценного торгового предприятия.
Порог входа в интернет-коммерцию невероятно низок, особенно если не распылять свое внимание по нескольким направлениями и сконцентрироваться на одной-двух товарных группах. Как только проект окажется запущен, останется только продвинуть магазин в поисковых системах и социальных сетях для набора оптимальной массы постоянной аудитории. В этом помогут компании занимающиеся комплексным продвижением сайтов и интернет-магазинов «под ключ».
Сколько это стоит?
Стоимость продвижения отдельно взятого интернет-ресурса рассчитываться в индивидуальном порядке. Многое зависит от уровня конкуренции, региона продвижения и размытости целевой аудитории. В целях экономии начинающему бизнесу следует ограничиться минимальным количеством рекламируемых товаров или услуг, одним регионом и конкретной группой покупателей. Более подробно узнать обо всем этом можно в рамках консультации у предполагаемого исполнителя. Денег за это обычно не берут.
Как выбрать исполнителя?
Среди профессиональных компаний хорошим тоном считается предложить потенциальному клиенту аудит, после которого будет составлено коммерческое предложение включающее в себя описания объема предполагаемых работ и примерную стоимость. В какой-то степени это можно считать маркером ответственного исполнителя. Необходимо учесть и другие моменты:
- предлагаемые условия сотрудничества;
- обозначенные гарантии и ответственность;
- заявленные сроки реализации задач;
- объем выполняемых работ;
- репутацию среди клиентов и коллег.
Некоторый объем информации можно почерпнуть из портфолио, однако целиком полагаться на такой источник, конечно же, не стоит. Портфолио — это сборник только успешных кейсов и единственным, что тут можно оценить является сложность и количество выполненных работ. В некоторых случаях значение имеет еще и авторитетность клиентов.