Под Краснодаром снесли два самостроя

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В посёлке Индустриальном в Краснодаре снесли два самостроя, площадь которых превышала 1,2 тысячи квадратных метров.

Это два жилых многоквартирных дома, незаконное строительство которых обнаружили ещё в 2016 году, — сообщает пресс-служба краевого управления Федеральной службы приставов.

Возведение домов началось в посёлке Индустриальном — два дома по ул. Степной площадью 891 и 370 квадратных метров. Однако департамент архитектуры и градостроительства краевой столицы выдал разрешение лишь на постройку одного трёхэтажного многоквартирного дома площадью 407, 4 квадратных метров. Мэрия подала иск против застройщика в сентябре 2016 года, после чего Прикубанский районный суд наложил арест на участок и здания. Из-за того, что застройщик подавал апелляции, судебные прения длились несколько лет, пока судебная коллегия по гражданским делам краевого суда наконец не удовлетворила иск мэрии о сносе самостроев. Обязанности по сносу возложили на застройщика, однако в конце концов этим пришлось заниматься администрации.

Источник: https://kuban.mk.ru/