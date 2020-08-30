Пельмени или манты: принципиальные отличия двух вкусных блюд

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Многие ошибочно полагают, что манты и пельмени — это одно и то же, только название блюда у разных народов отличается.

Действительно, кушанья довольно похожи, оба представляют собой оболочку из теста с мясной начинкой внутри. И на этом сходства заканчиваются. Манты и пельмени не являются одним и тем же блюдом и отличия у них более чем очевидны. Сейчас разберемся.

Манты: узнаем секреты

Это блюдо родом из Ср. Азии, хотя по историческим истокам родиной принято считать Китай. Притом изначально манты представляли собой лепешки, которые использовались вместо хлеба, только готовили их на пару. Чуть позже начали делать их с начинкой, и они превратились в полноценное блюдо. Притом защипывать их нужно кверху и в классической вариации оставляется небольшое отверстие для выхода пара.

Внешне манты имеют вид конвертика с начинкой, скрепленного по всем четырем углам. Тесто делается тонким, а наполнение может быть любым: мясо, овощи (картофель, лук, тыква). При этом традиционно в качестве начинки не использовали свинину, обходились бараниной и говядиной. Хотя сегодня встречаются разные варианты.

Тесто на манты делают без яиц, часто это просто мука и вода, хотя иногда используют молоко. И при лепке его раскатывают максимально тонко.

Впрочем, основной секрет этого блюда кроется в специфике приготовления — манты варят на пару. Не в воде. Только на пару. Такой вариант обработки позволяет не только приготовить блюдо, но и сохранить внутри весь сок от начинки. Ведь при варке из открытых мантов бульон выливается.

Пельмени: одно из самых любимых блюд

Действительно, это кушанье приравнивается к традиционным русским яствам. Сегодня их немногие готовят дома, предпочитая покупать полуфабрикаты или заказывать доставку на дом мясных блюд.

Долго рассказывать, что такое пельмени, нет необходимости. Это кушанье знакомо всем. Однако отметим, что в отличие от мантов, в пельменях начинка всегда мясная — свинина, говядина, реже курятина или баранина. С картошкой или грибами — это уже вареники. Тесто для пельменей обычно замешивают с яйцом (плюс еще мука и вода). Иногда хозяйки прибегают к рецепту с кислым молоком и содой, однако этот вариант больше подходит для вареников.

Также у пельменей всегда плотно скреплены края и их варят в воде. Более того, иногда даже подают вместе с бульоном, в котором они готовились, и едят как суп.

Разобравшись, что собой представляют эти блюда, стоит закрепить полученную информацию, кратко перечислить основные особенности каждого.

Манты и пельмени: отличия

Несомненно, оба этих кушанья похожи между собой как по исполнению, так и по виду. Но есть характерные отличия, которые и классифицируют их на отдельные блюда:

Тесто. Для мантов оно готовится только из муки и воды, иногда на дрожжах, и очень тонко раскатывается. А в пельменное добавляется яйцо, для лепки формируют более толстые пятачки. Начинка. Для первых используют не только мясо, но и овощи. Притом фарш не перемалывают, а рубят на мелкие кусочки. В пельмени — только мясо с луком. И для них делается как раз мелкий фарш. Форма. Первые представляют собой конвертики с четырьмя уголками, иногда есть отверстие посередине. Вторые лепятся по принципу вареников, потом вворачиваются по кругу и делается защип. Размер. Первые обычно делаются крупными. Вторые — мельче. Приготовление: первые варят на пару, а вторые — в воде или бульоне. Подача. Первые традиционно едят вприкуску с пряными травами, томатным соусом или измельченными орехами, маслом. Вторые принято подавать с хреном или горчицей, сметаной, майонезом или даже в бульоне, в котором они варились, сдобренном порцией черного перца и лавровым листом.

Как видим, различия действительно есть, и довольно существенные. Но есть также одно общее свойство, характерное как для мантов, так и для пельменей — едят их всегда с удовольствием. Приятного аппетита!