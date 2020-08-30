Эксперимент по взиманию налога с дохода самозанятых граждан оказался успешным

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По данным Федеральной налоговой службы, самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов.

За период действия эксперимента в ФСН поступили 3,5 млрд рублей и ежедневный прирост регистрирующихся составляет 3,5 тысячи человек. Эксперимент по оформлению граждан как самозанятых оказался успешным, отметила депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

С 1 июля у всех регионов России появилась возможность устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, могут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» как самозанятые, при этом посещать лично налоговую инспекцию не нужно. При работе с физлицами они будут перечисляться в бюджет 4% от суммы дохода, а при работе с компаниями – 6%.

«37% поступивших от самозанятых граждан налогов пойдут на цели обязательного медицинского страхования, остальные 63% пополнят региональные бюджеты. Всего самозанятыми было перечислено 3,5 млрд рублей налогов. В Краснодарском крае специальный налоговый режим действует с 1 июля, и край уже вошёл в ТОП-10 регионов по количеству самозанятых, зарегистрированных в июле и августе. При этом все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получают от государства дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей к уже существующему налоговому вычету в размере 10 000 рублей. Этими средствами будут покрываться налоги на первых этапах получения дохода в статусе самозанятых. Но, самое важное, для граждан очевидны преимущества «выхода из тени»: самозанятые могут участвовать в госзакупках на условиях квотирования закупок Госкомпаний наравне с организациями малого и среднего предпринимательства, имеют право на льготные кредиты по ставке не выше 8,5%. Самозанятые могут безвозмездно или на льготных условиях получать в аренду государственное или муниципальное имущество, вправе претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции от регионов. Таким образом, специальный налоговый режим выгоден и для самозанятых, и для государства», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.