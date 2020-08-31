Особенности секционных заборов 2D и 3D

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Секционные заборы из металлических прутьев, созданные по технологиям 2 и 3 D, производятся по усовершенствованной технологии изготовления металлоконструкций. Прочность конструкций ограждения заключается в толщине прутков, определенной обычно в 5 – 6 миллиметров (по вертикали), горизонтальная планка (стержень) имеет толщину металлического прутка в 6 – 8 миллиметров.

В случае использования 2D модели высокая стойкость и прочность конструкций достигается за счет того, что с обеих сторон секции ведутся сварные работы на предмет приваривания усиливающего конструкцию элемента. Данный элемент располагается по горизонтали. Смотрите как выгядит сегодня 3д забор.

Секционный забор 3D создается из металлических прутьев, по той же технологии, что и предыдущая модель. Главным отличием является лишь эстетика внешнего вида металлоконструкций.

Заборы, состоящие из сварных секций, набирают все большую популярность на современном рынке ремонтных и строительных работ.

Конструкции способны легко вписаться в любой ландшафтный дизайн, не зависимо от целей обустройства территории, будь это частный дом или промышленное предприятие.

Конструкции отвечают качеством по всем стандартам перед существующим законодательством.

Секционные заборы 2D и 3D имеют огромный ассортимент как по цветовой гамме, так и по высоте секций, толщине прутьев. Нет сложности подобрать стоящий вариант именно для себя.

Все изделия доступные и практичные, не оставляют равнодушными покупателя ни по одному из своих параметров. 2D и 3D конструкции являются универсальными металлическими ограждениями и имеют большую сферу своего применения.

Производители заботятся о том, чтобы их изделия применялись по прямому назначению и служили не один десяток лет, доверившемуся им покупателю.

Металлоконструкции используются как в промышленных, так и в бытовых целях.

Основными преимуществами является высокая скорость монтажных работ, высокая прочность конструкций, долговечность, износоустойчивость, неподверженность факторам воздействия внешней среды, аккуратный внешний вид конструкций.

Высокие требования безопасности подтверждаются сертификатами производителя.

Обращая внимание на секционные заборы 2D и 3D из металлических прутьев стоит учесть, что комплекты поставки должны обязательно включать в себя:

Панели;

Столбы;

Крепежи;

Крышки столбиков.

Только при поставке всех комплектующих у монтажников не возникнет сложностей при установке заграждений. Работа будет вестись быстро и правильно, а металлоконструкция будет радовать глаз ее владельца не один год.