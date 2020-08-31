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Если ориентироваться на ограждения, то нужно учесть ряд факторов. В первую очередь людям и фирмам нужна доступная цена. При этом они хотят надежной защиты. Если к таким запросам добавить ещё и стиль, то задача подбора подобных ограждений кажется невозможной. Но только не сегодня.

Современный строительный рынок то и дело пополняется новыми материалами. Не так давно появились заборы 3D. Они сочетают в себе те достоинства, которые были обозначены выше. Но нужно рассмотреть все преимущества, чтобы сделать правильный вывод. Тут недорогое сетчатое ограждение.

Стиль секционных заборов 3D

Рассматривая данный показатель, человек может выделить следующий момент: конструкция смотрится ярко и эффектно. Это удивляет. Ведь конструкция максимально проста. Секрет заключается в ложбинке сверху, а также в изгибе снизу ограждения 3D. Эти элементы создают необычный вид.

Применение

За счёт современного формата заборов их можно использовать во многих условиях:

территории школ, образовательных и лечебных учреждений;

зоны отдыха, включая санатории и различные заведения;

парки и скверы;

спортивные площадки;

частные дома.

В последнем случае нужно обозначить важный момент. Если дом не шикарный коттедж, то 3D-забор будет смотреться хорошо. Это важный момент, который нужно учитывать.

Надежность

Ограждения рассматриваемого формата славятся тем, что они предоставляют хорошую защиту от проникновения на территорию посторонних лиц. При этом действует простое правило: выше забор – меньше проблем. Стоит пояснить: с ростом сантиметров забора уменьшается возможность злоумышленника преодолеть преграду. Но так не всегда и не со всеми материалами. Например, бетонный забор высотой 2 м перелезть легче легкого. Но аналог из металлических прутьев такой высоты преодолеть будет проблематично.

Монтаж

3D-заборы просты в установке. При наличии определенных знаний можно на практике провести спектр работ. Только в случае с высокими заборами (например, 180-200 см) лучше использовать бетонную основу. Если монтаж проводится без неё, то секции в будущем можно перенести (и установить) в другом месте.

Рекомендации

Перед тем, как устанавливать секционный забор 3D, нужно задаться вопросом. Заключается он в том, будет ли ограждение в будущем перемещено. Если ответ отрицательный, то однозначно стоит сделать бетонную подложку. При этом высота забора не должна влиять на решение. Для увеличения защиты реально проложить колючую проволоку, ведь конструкция предполагает данный момент.

Забор из секций - выбор, который будет радовать долго!