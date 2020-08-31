20 лет закону о социальном партнерстве на Кубани

/Общество/

Сегодня, 31 августа исполнилось 20 лет со времени вступления в силу закона Краснодарского края от 7 августа N 310-КЗ “О социальном партнерстве в Краснодарском крае“

Краснодарский край одним из первых в стране законодательно закрепил нормы социального партнерства. Действие принятого краевого закона позволило вывести на новый уровень систему социально-партнерских отношений между работниками, работодателями, профсоюзами и органами государственной власти и местного самоуправления, а также процесс регулирования социально-трудовых отношений на основе договоров и соглашений.

В настоящее время в крае действуют 2 региональных трехсторонних соглашений, 43 территориальных, заключено 151 отраслевое соглашение, в том числе 25 на краевом уровне, и более 17,5 тысяч коллективных договоров. Охват коллективными договорами организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации, составляет 98%. А общая численность работников, на которых распространяется действие соглашений и коллективных договоров - более 1 млн человек.

Только за прошлый год сумма затрат работодателей на предоставление дополнительных гарантий и льгот по коллективным договорам в Краснодарском крае составила 4,24 млрд руб.

«Социальное партнерство в крае находится на высоком уровне. Этому способствуют и принятый закон, и работа краевой и муниципальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. – считает лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. -Сегодня очевидно, что повышение эффективности производства, роста производительности труда, а значит развитие экономики страны, региона, каждой организации возможны только при достижении согласования интересов между властью, работодателями и профсоюзами, как представителями работников. За эти годы мы научились слышать друг друга, договариваться и принимать совместные решения по основным вопросам экономической и социальной жизни Краснодарского края. Именно система социального партнерства позволяет улучшить условия труда и придать экономике социальный характер, защитить права работающих граждан, дает возможность разрешения многих противоречий в сфере труда в рамках переговоров, на основе социального диалога».

Светлана Бессараб также отметила, что закрепление в Конституции РФ поправки о принципах социального партнерства в трудовых отношениях, значительно повышает статус трехстороннего механизма принятия важных социально-экономических решений, гарантирует сохранение и дальнейшее развитие направления по поддержке интересов трудящихся.