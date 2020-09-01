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Газопоршневая электростанция 300 кВТ от Компании "Дизель-Систем"

В наши дни газовые электрические станции получили широкую востребованность и активно эксплуатируются предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также считается эффективными в промышленной производственной деятельности, сырьевой, а также угледобывающей областях. Эксплуатационные особенности таких установок обеспечивают реализацию работ с высоким коэффициентом полезного действия.

Основные преимущества установок

Такие установки, как газопоршневая электростанция 300 кВТ, являются популярными и широко распространенными за счет многочисленности положительных характеристик. Так, к главным преимуществам газопоршневых электрических станций относят следующее:

  1. установка имеет повышенный показатель выработки теплоэнергии в сопоставлении с турбинами, а также дизельными спецсистемами, которые предназначены для работы с небольшими мощностями;
  2. спецоборудование отличается устойчивостью к температурным колебаниям и неблагоприятным условиям окружающей природы;
  3. существует возможность применять различные типы топливных ресурсов, что делает такие станции универсальными в эксплуатации;
  4. невысокий показатель выброса вредоносных веществ;
  5. повышенный коэффициент эффективности при функционировании без сопутствующих энергетических потерь;
  6. наличие автоматизированной спецсистемы защиты от перегреваний;
  7. разные проектные возможности, которые позволяют создать модель, лучшим образом соответствующую запросам и требованиям клиента;
  8. продолжительный эксплуатационный ресурс;
  9. возможность сокращения растрат на потребление энергии;
  10. лучшее соотношение технических характеристик и стоимости.

Небольшие габариты газопоршневой электростанции предоставляют возможность удобно размещать устройство на территории предприятия либо же в прямой близости к нему. Вместе с этим, пропадает потребность проводить дорогостоящие линии электрических передач и устанавливать трансформаторное оснащение. Это дает возможность сократить растраты и создать надежный автономный источник электроэнергии для предприятия.

Где заказать?

Компания "Дизель-Систем" предлагает услуги по поставке, установке, а также пуско-наладческих работ оборудования, введение в эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание газопоршневых установок разной мощности. В зависимости от пожеланий клиента представленная фирма поставляет спецоборудование разных мощностных показателей высокого качества. Подробно про сотрудничество с компанией можно узнать на ее официальном сайте.

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Категория: Новости / Общество

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Газопоршневая электростанция 300 кВТ от Компании "Дизель-Систем"

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