Газопоршневая электростанция 300 кВТ от Компании "Дизель-Систем"

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В наши дни газовые электрические станции получили широкую востребованность и активно эксплуатируются предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также считается эффективными в промышленной производственной деятельности, сырьевой, а также угледобывающей областях. Эксплуатационные особенности таких установок обеспечивают реализацию работ с высоким коэффициентом полезного действия.

Основные преимущества установок

Такие установки, как газопоршневая электростанция 300 кВТ, являются популярными и широко распространенными за счет многочисленности положительных характеристик. Так, к главным преимуществам газопоршневых электрических станций относят следующее:

установка имеет повышенный показатель выработки теплоэнергии в сопоставлении с турбинами, а также дизельными спецсистемами, которые предназначены для работы с небольшими мощностями; спецоборудование отличается устойчивостью к температурным колебаниям и неблагоприятным условиям окружающей природы; существует возможность применять различные типы топливных ресурсов, что делает такие станции универсальными в эксплуатации; невысокий показатель выброса вредоносных веществ; повышенный коэффициент эффективности при функционировании без сопутствующих энергетических потерь; наличие автоматизированной спецсистемы защиты от перегреваний; разные проектные возможности, которые позволяют создать модель, лучшим образом соответствующую запросам и требованиям клиента; продолжительный эксплуатационный ресурс; возможность сокращения растрат на потребление энергии; лучшее соотношение технических характеристик и стоимости.

Небольшие габариты газопоршневой электростанции предоставляют возможность удобно размещать устройство на территории предприятия либо же в прямой близости к нему. Вместе с этим, пропадает потребность проводить дорогостоящие линии электрических передач и устанавливать трансформаторное оснащение. Это дает возможность сократить растраты и создать надежный автономный источник электроэнергии для предприятия.

Где заказать?

Компания "Дизель-Систем" предлагает услуги по поставке, установке, а также пуско-наладческих работ оборудования, введение в эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание газопоршневых установок разной мощности. В зависимости от пожеланий клиента представленная фирма поставляет спецоборудование разных мощностных показателей высокого качества. Подробно про сотрудничество с компанией можно узнать на ее официальном сайте.