/Общество/

Путин поздравил Кондратьева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края с юбилеем. Главе региона исполнилось 50 лет, сообщает краевая администрация.

В поздравительной телеграмме президент обратился к губернатору, пожелал ему здоровья и всего самого доброго. Он отметил, что многие годы жизни Кондратьева связаны именно с краем – на кубанской земле губернатор получил образование, добился успехов и проявил себя в ответственной работе.

– Уверен, что ваши высокие деловые качества и солидный опыт – будут и впредь востребованы – в интересах социально-экономического развития региона, благополучия людей, – высказался президент.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила главу Кубани. По ее мнению, навыки и опыт Вениамина Кондратьева, его ответственность и активная гражданская позиция – надежная основа для качественной работы на благо края.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал успехов и здоровья. Он подчеркнул, что губернатор делает все возможное для благосостояния кубанцев. Кондратьева, кроме того, поздравили первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава российского МИД Сергей Лавров и многие другие.

Источник: https://kuban.mk.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Более 60 тысяч россиян воспользовались программой возврата средств за путешествия по стране

Ростуризм: конкурс на гранты для проектов в сфере туризма будет объявлен в сентябре

Юг России принял за летний сезон половину от обычного числа туристов

Спасатели деблокировали из автомобиля трех сочинцев, пострадавших в ДТП

Новороссийске полицейские организовали для школьников экскурсию по Управлению МВД России по городу Новороссийску