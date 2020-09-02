Путин поздравил Кондратьева с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края с юбилеем. Главе региона исполнилось 50 лет, сообщает краевая администрация.

В поздравительной телеграмме президент обратился к губернатору, пожелал ему здоровья и всего самого доброго. Он отметил, что многие годы жизни Кондратьева связаны именно с краем – на кубанской земле губернатор получил образование, добился успехов и проявил себя в ответственной работе.

– Уверен, что ваши высокие деловые качества и солидный опыт – будут и впредь востребованы – в интересах социально-экономического развития региона, благополучия людей, – высказался президент.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила главу Кубани. По ее мнению, навыки и опыт Вениамина Кондратьева, его ответственность и активная гражданская позиция – надежная основа для качественной работы на благо края.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал успехов и здоровья. Он подчеркнул, что губернатор делает все возможное для благосостояния кубанцев. Кондратьева, кроме того, поздравили первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава российского МИД Сергей Лавров и многие другие.

Источник: https://kuban.mk.ru/