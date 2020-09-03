"Тупое стадо": в Сочи туристам продают "целебный душ"

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Курорты Кубани в этом турсезоне пользуются особенной популярностью у россиян. Так, закрытые из-за пандемии COVID-19 границы в большинство любимых у путешественников из России стран перенаправили потоки отдыхающих со всех уголков страны на черноморские здравницы.

Поэтому туристический бизнес в Крыму и Краснодарском крае активно зарабатывает на желаниях и развлечениях гостей. Кроме морских прогулок и фото с попугаями туристам начали продавать новую процедуру оздоровления — «целебный душ Шарко».

Душ Шарко - это активный массаж струей воды под давлением, которая воздействует на человеческий организм, оказывая тем самым положительный эффект. Так, во многих санаториях рекомендуют даже лечение душем Шарко в качестве профилактики неврозов. В открытых источниках пишут, что душ Шарко лечит остеохондроз, артриты, артрозы, улучшает метаболизм и кровообращение, а также помогает избавиться от избыточных жировых отложений и целлюлита.

Соответствующие сеансы выполняются в лечебно-профилактических учреждениях под наблюдением специалистов, а температура воды и продолжительность процедуры подбирается индивидуально.

Однако опробовать на себе "целебный душ Шарко" предлагают и на одном из пляжей в Сочи, где рядом с отдыхающими установлены трубы с мощной струей воды, под которую может сесть любой желающий за определенную сумму денег. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Типичный Сочи» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, такая процедура пользуется спросом у туристов. Но некоторые пользователи Сети убеждены, что это настоящий "развод", а не лечебный душ. "Душ Шарко представляет собой регулируемый точечный гидромассаж различными по форме и натиску струями воды, а тут тупо сидишь под струями воды и все", - написала в комментарии к посту пользователь Светлана Степина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, - Прим. «МК»).

"Я всегда удивлялся тупому стаду, которое там сидит. У меня в ванной душ сильней бьет", - отреагировал на видео Дима Нагирный.

В социальной сети один из пользователей поинтересовался, есть ли эффект от процедуры, выполненной в подобных условиях.

"Конечно есть! 100% от некоторой суммы денег избавит!", - ответил юзер с ником Оксана Захарченко.

Источник: https://www.mk.ru/