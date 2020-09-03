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Депутат Государственной Думы, Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб провела прием граждан в Сочи.

Вопросы касались соблюдения трудовых прав граждан, порядка оплаты труда и доплат муниципальным работникам, условий работы сотрудников старше 65 лет при сохранении режима повышенной готовности в Краснодарском крае, который установлен из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Также поступил вопрос о том, может ли руководитель муниципального предприятия быть в то же время индивидуальным предпринимателем или учредителем экономической организации.

«Если руководитель МУП не является государственным или муниципальным служащим, то может. К примеру, директор школы не является муниципальным служащим и может быть оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Но необходимо отметить, при этом он не должен оказывать платные услуги в той школе, которую возглавляет, иначе его действия будут расценены, как конфликт интересов. Кроме того, если руководитель муниципального предприятия трудится полный рабочий день, на полной ставке, вполне обоснованно возникает вопрос, в какое время он работает в качестве индивидуального предпринимателя. В каждом подобном случае необходимо разбираться индивидуально, чтобы не допустить нарушения закона», - прокомментировала депутат Государственной Думы, Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.