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Как работать с мотоблоком?

Сегодня наличием мотоблока у людей, владеющих собственным земельным участком, не удивишь.

Всё больше людей приходят к мнению о том, то мотоблок купить это не просто прихоть, а возможность ускорить и облегчить свой труд. Несмотря на то, что многие же активно пользуются такой техникой, не все ещё хорошо понимают, как правильно ей пользоваться. Неправильная эксплуатация агрегата может привести к серьёзным поломкам, которые обойдётся в «приличную» копеечку или необходимостью приобрести новый мотоблок.

Правила ухода за мотоблоком и работы с ним

Наверняка, есть те, кто смело заявит, что работа с мотоблоком – это не проблема для них и они прекрасно знают, что и как нужно делать. Но когда сталкиваются с проблемой в процессе обработки земли, не знают, что делать и каковы причины отказа работы техники. Для того, чтобы такого не произошло, следует запомнить несколько правил, которые помогут избежать ряда проблем и неприятностей в ходе проведения полевых работ с использованием агрегата.

  • Проверка уровня масла. Перед запуском важно всегда проверять уровень масла. В случае его недостатка необходимо долить до нормы. Игнорирование данной процедуры может привести к поломке двигателя.
  • Сезонная замена масла. Замену масла в агрегате необходимо проводить каждый год перед началом полевых работ (рекомендуется весной).
  • Паузы в работе. Во избежание перегрева двигателя, что обычно случается на сложных земельных участках, время от времени необходимо делать небольшие перерывы.
  • Уровень смазки редуктора. Смазка должна иметь нудное количество.
  • Прочистка воздушного фильтра. Нередко потеря мощности может случаться из-за грязного воздушного фильтра. Очищайте его и проводите этот процесс систематически.

Выполнение этих несложных правил, которые должен знать каждый, кто работает с мотоблоком, гарантирует безотказную и качественную работу агрегата в любых условиях на протяжении многих лет. Помните, приобретая мотоблок для проведения тех или иных работ, характеристики агрегата должны соответствовать тому уровню сложности полевых работ, которые с его помощью необходимо выполнить.

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Категория: Новости / Общество

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