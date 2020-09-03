Как работать с мотоблоком?

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Сегодня наличием мотоблока у людей, владеющих собственным земельным участком, не удивишь.

Всё больше людей приходят к мнению о том, то мотоблок купить это не просто прихоть, а возможность ускорить и облегчить свой труд. Несмотря на то, что многие же активно пользуются такой техникой, не все ещё хорошо понимают, как правильно ей пользоваться. Неправильная эксплуатация агрегата может привести к серьёзным поломкам, которые обойдётся в «приличную» копеечку или необходимостью приобрести новый мотоблок.

Правила ухода за мотоблоком и работы с ним

Наверняка, есть те, кто смело заявит, что работа с мотоблоком – это не проблема для них и они прекрасно знают, что и как нужно делать. Но когда сталкиваются с проблемой в процессе обработки земли, не знают, что делать и каковы причины отказа работы техники. Для того, чтобы такого не произошло, следует запомнить несколько правил, которые помогут избежать ряда проблем и неприятностей в ходе проведения полевых работ с использованием агрегата.

Проверка уровня масла. Перед запуском важно всегда проверять уровень масла. В случае его недостатка необходимо долить до нормы. Игнорирование данной процедуры может привести к поломке двигателя.

Сезонная замена масла. Замену масла в агрегате необходимо проводить каждый год перед началом полевых работ (рекомендуется весной).

Паузы в работе. Во избежание перегрева двигателя, что обычно случается на сложных земельных участках, время от времени необходимо делать небольшие перерывы.

Уровень смазки редуктора. Смазка должна иметь нудное количество.

Прочистка воздушного фильтра. Нередко потеря мощности может случаться из-за грязного воздушного фильтра. Очищайте его и проводите этот процесс систематически.

Выполнение этих несложных правил, которые должен знать каждый, кто работает с мотоблоком, гарантирует безотказную и качественную работу агрегата в любых условиях на протяжении многих лет. Помните, приобретая мотоблок для проведения тех или иных работ, характеристики агрегата должны соответствовать тому уровню сложности полевых работ, которые с его помощью необходимо выполнить.