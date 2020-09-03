У ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ГЕЛЕНДЖИКА ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ДОМ

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Юных геленджичан, которые входят в Почетный караул, легко узнать в толпе. У них на рубашках шевроны с изображением Вечного огня и лычки надписью «П №1», что означает Пост №1.

Эти парни и девушки на протяжении всего года, в хорошую и плохую погоду несут почетную вахту у Вечного огня на набережной Геленджика.

Сегодня Пост №1 получил прописку: у ребят появилось собственное помещение. Сделан ремонт, оборудованы комнаты, где можно переждать непогоду, отдохнуть после несения вахты, раздевалка для формы и сейф, где под замком будут храниться макеты оружия.

Глава Геленджика сегодня побывал в «доме» Поста №1. Алексей Алексеевич осмотрел комнаты и убедился, что все сделано на совесть. Недостающую мебель, заверил глава, завезут совсем скоро.По сложившейся православной традиции, священник отец Максим Пьянков освятил новое помещение, тем самым дав символический старт работе «дома» Почетного караула.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик