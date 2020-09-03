В ГЕЛЕНДЖИКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В БЕСЛАНСКОИ? ТРАГЕДИИ.

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На территории старого кладбища в Геленджике есть даже маленькая часовня, в которои? стоят фотографии погибших в Беслане детеи?. Тяже?лое зрелище, когда дети ставят свечи детям погибшим. А сегодня так и было: ученики казачьего класса пришли в церковь почтить память погибших сверстников.

16 лет назад школьную линеи?ку в небольшом городе Беслан криком оборвали мужчины с автоматами. Они согнали детеи? и взрослых в здание, а затем три дня удерживали — без еды и воды, под дулами автоматов и с подвешенными над головами бомбами. Террористы требовали вывода россии?ских вои?ск из Чечни, но переговоры, по сути, так и не начались. А потом был штурм, во время которого погибли 333 человека, в том числе 186 детеи?.

Представители осетинскои? диаспоры, духовенство, школьники вспомнили те страшные три дня в Беслане. И каждыи? из нас просто обязан помнить этот беспрецедентныи? по своеи? жестокости террористическии? акт, чтобы никогда в головах людеи? не рождалось таких зверских античеловеческих актов, чтобы терроризм, как явление, презирался всеми здравомыслящими.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик