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В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и мотоциклистов с 07 сентября на дорогах города Сочи будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Мотоциклист».

Целью данных акций является привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

В рамках мероприятий запланировано проведение широкомасштабных рейдов в местах скопления любителей мототехники, а также вблизи пешеходных переходов. Отдельное внимание будет уделено местам, где наиболее часто Правила дорожного движения нарушают пешеходы, это улица Донская, улица Ленина и другие улицы города.

Начальник ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Кузьмин Александр Владимирович: «Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что только строгое соблюдение правил дорожного движения может гарантировать безопасность на дороге. Внимание участников дорожного движения должно быть направлено исключительно на проезжую часть дороги, а отвлечение может привести к непоправимым последствиям. Все участники дорожного движения должны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД. Необходимо помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас».

Профилактические мероприятия продлятся до 20 сентября.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944