За нарушение режима государственной границы оштрафован капитан сухогруза

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Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе на участке (в зоне) ответственности.

В ходе данных мероприятий выявлен факт захода сухогруза «BERAT» (флаг Панамы) во временно опасный для плавания район в акватории Черного моря при следовании от линии Государственной Границы Российской Федерации до пункта пропуска Новороссийск. Указанными действиями были нарушены положения ст. 9 Закона РФ от 01 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».

На капитана танкера составлены материалы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима Государственной границы Российский Федерации»). Напоминаем, что нарушение ч.1. ст. 18.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

В прошедшем периоде 2020 года, аналогичные правонарушения в акваториях Черного и Азовского морей совершили более 40 иностранных и российских судов, общее количество наложенных административных штрафов составило около 2 000 000 рублей.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm