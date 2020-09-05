Дикое подорожание овсянки объяснили необычной проблемой

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Рекордсменшей по росту цен среди продуктов стала обычная овсянка. По данным Института конъюктуры аграрного рынка, в рознице овсяные хлопья подорожали на 10%, в оптовой торговле - на треть.

Закупочные цены на геркулесовые хлопья превысили 26,8 тысяч рублей за тонну. Год назад она была по 19,7 тысячи рублей. Формальной причиной такого подорожания является третий год подряд сокращение посевных площадей овса и плохие погодные условия в сибирских регионах, которые дают «на гора» около 40 % этой сельхозкультуры в России.

Собственно, очередное подорожание еды не является для россиян чем-то из ряда вон выходящим событием. Для нас это так же естественно, как восход и заход Солнца. В нынешнем году «отличились» яблоки, которых в России перепроизводство, еще месяц назад они стоили дороже ананасов. Из овощей нас удивил (больше неприятно, чем понятно) огурец – он дал рост в цене 50 %.

- Овёс - очень капризная культура по части ценообразования,- рассказывает нам главный редактор сельхозжурнала «Председатель» из Новосибирска Павел Березин.- Цены на него могут скакать в три раза. Аграриям нужна стабильность и в спросе, и в цене. Поэтому посевные площади в Сибири, и в других регионах России, на него постепенно снижаются.

Есть еще один момент. Овес – очень легкая культура, тоннаж стандартного зернового вагона совсем другой, чем, скажем, у пшеницы. Получается, что его транспортировка по железной дороге в Ленинградскую область, где крупный овсяной кластер, обходится чуть ли не дороже стоимости самого овса.

К тому же эта культура очень капризна по части товарного вида. Малейшее потемнение «кончика» - и он сразу переходит в разряд фуражного, кормового. Соответственно, совсем с другой ценой. Но табунов лошадей сегодня в России нет, а в качестве корма для коров овес не используется.

Все это вкупе приводит к тому, что посевные площади овса сокращаются. Его мы в немалых объемах завозим по импорту.

Такая же ситуация и с рожью, аграриям не выгодно ей заниматься. В прошлом году мы импортировали 200 тысяч тонн ржи. Парадокс. Россия, которая в мире является одной из крупнейших стран-экспортеров зерновых, закупает за границей рожь.

- Значит, ржаной хлеб, любимый многими россиянами, к зиме подорожает?

- Возможно. Хотя в стоимости буханки хлеба цена самого зерна составляет 9-10 %. Остальное – транспортировка, бензин, переработка, накрутка в торговле. От крестьян здесь мало что зависит.

- Но если посевы овса из года в год сокращаются, овсяная каша для детей в скором времени может стать дефицитом?

- Скорее, экзотическим продуктом. Большие объемы овсяной переработки мы закупаем в Финляндии. Тут нет ничего страшного, это нормальная рыночная ситуация. Как полноправные участники рынка, российские аграрии будут его сеять столько, сколько им выгодно. «Партии и правительства», которые когда-то спускали на места контрольные цифры посевных площадей, сейчас нет.

У нас в Сибири тренды на масличные культуры, которые идут на экспорт по очень хорошим ценам. Очень выгоден масличный лен, его сколько не произведи, можно выгодно продать в Китай.

Овес становится все более экзотичной культурой в России. Все будет зависеть от импортных цен, а они зависят от курса валют.

- По вашему мнению, подорожания каких продуктов к зиме нам стоит ожидать?

- На стоимость готовой конечной продукции аграрии влияют в самой незначительной степени. Посмотрите на молоко. Закупочная цена у производителей 25 рублей за литр, а в магазинах оно по 50-60 рублей. Откуда что берется? Крестьяне – самые последние в цепочке, которые влияют на цены в магазине.

Поэтому подорожание продуктов не всегда является следствием каких-либо экономических причин. Часто не последнюю роль играют и совсем другие факторы. Даже скандал вокруг отравления Навального. Как известно, курс рубля резко зашатался из-за сообщения из Германии, где он проходит лечение. А с учетом того, что по импорту мы закупаем достаточно много продуктов (или ингредиентов к ним), то можно ожидать, что цены на еду у нас тоже «скорректируются» вверх.

В общем, наша валюта, как самый чувствительный барометр в мире: взмах крыльев бабочки где-нибудь в Бразилии может если не вызвать землетрясение на противоположной стороне планеты, но отразится на продовольственной корзине рядового россиянина.

Нельзя сбрасывать со счетов и панические ожидания в обществе, желание закупиться впрок. Вспомним, как года четыре назад взлетели цены на гречку, в начале пандемии она тоже сильно подорожала. Активно скупали чеснок и имбирь. С последним (его считали чудодейственным средством в борьбе с коронавирусом) вообще приключилась детективная ценовая история. До пандемии он стоил около 500 рублей за килограмм, потом подскочил до до 5-7 тысяч! А когда разобрались и выяснили, что никаких чудодейственных свойств имбирь не имеет, то вернулся к первоначальным значениям.

В любом случае, считают эксперты, к зиме цены на продукты вырастут.

Источник: https://www.mk.ru/economics/