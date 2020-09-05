В Сочи объявлен режим повышенной пожароопасности

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Высокий уровень пожароопасности прогнозируют в Сочи. С 6 по 8 сентября на Черноморском побережье города есть вероятность возникновения возгораний, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Муниципальные экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Сочинцам и туристам строго запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор на территории населенных пунктов. Кроме того, нельзя разжигать огонь рядом с линиями электропередачи, железными и автодорогами, в лесу. При возникновении ЧС следует звонить по номеру 112.

Спасатели предупреждают о том, что в лесу нельзя разводить огонь рядом с сухой травой или ветками. Любой костер необходимо огородить минерализированной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Источник: https://kuban.mk.ru/