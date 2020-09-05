Участники стрима #НапишиКондратьеву собрали более 24 тысяч зрителей

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Участники проекта #НапишиКондратьеву провели первый стрим и собрали более 24 тысяч зрителей.

Эфир стал новым форматом сотрудничества различных СМИ – «Кубань24», «Кубанские новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и телекомпании «Краснодар».

В ходе стрима ведущие Дмитрий Михеев и Фатима Шеуджен обсудили со зрителями предложения, приходящие на портал napishikondratyevu.ru. Они рассказали, какие из озвученных проблем уже решаются и что для этого предпринимается краевыми властями.

На Кубани такой стрим прошел впервые. Эфир можно было посмотреть с помощью таких площадок, как Instagram, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Наибольшее количество зрителей зафиксировали в Instagram.

Источник: https://kuban.mk.ru/