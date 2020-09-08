Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

/Общество/

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова огласила приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное пьяное ДТП. Он получил 8 лет колонии общего режима.

Напомним, что обвинение просило 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.

Ефремов был взят под стражу прямо в зале суда. Также суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера.

Ранее суд признал, что Ефремов управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть водителя-курьера Сергея Захарова. Суд установил, что Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургуном, которым управлял Захаров.

Кроме этого суд отметил, что Ефремов при рассмотрении дела своей вины не признавал, при том, что она подтвердилась доказательствами, представленными в суде.

Суд также отказался принять в качестве достоверных доводы защиты Ефремова о том, что он находился на пассажирском сиденье и не управлял автомобилем.

Источник: https://www.mk.ru/