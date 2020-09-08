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Сотрудники Госавтоинспекции провели занятия для мотоциклистов

05 сентября сотрудники спец.роты ДПС ГИБДД и отдела ГИБДД совместно с многократным призером чемпионата России по мотоспорту Сергеем Васютиным провели занятия с любителями мотокросса в школе «Hard Enduro Sochi».

В ходе занятий должностные лица Госавтоинспекции рассказали собравшимся о состоянии аварийности с участием двухколесных транспортных средств. Напомнили о требованиях Правил дорожного движения для данной категории участников дорожного движения. Акцентировали внимание на обязательное использование мотошлема при управлении мотоциклом или мопедом.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Общество

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