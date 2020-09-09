Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию более чем на 900 млн рублей для строительства коттеджного поселка в Сочи

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Банк ДОМ.РФ направит средства проектного финансирования – 921 млн рублей – для строительства коттеджного поселка «Орехово» в с. Пластунка г. Сочи. Застройщиком проекта выступает Группа Компаний ГИК.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 190 блокированных жилых домов высотой 2-3 этажа. Проект реализуется в 17 км от побережья Черного моря, в экологически чистом районе в окружении леса и гор. Поселок соединен с Сочи общественным транспортом.

«Проектное финансирование позволяет девелоперам реализовывать разнообразные проекты, в том числе возводить новые кварталы и даже поселки. Проект «Орехово» компании ГИК – один из крупнейших в курортном районе Краснодарского края. Проектное финансирование обеспечивает застройщиков денежными средствами на максимально выгодных условиях, гарантирует покупателям, что квартиры будут достроены в срок», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 9 сентября более 36% жилья (2 млн 929 тыс. кв. м) в Краснодарском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 8 млн 047 тыс. кв. м жилья.

«Наша компания стремится постоянно развиваться: внедряет новые технологии проектирования и строительства, привлекает лучших специалистов на рынке жилищного строительства. Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ позволит освоить новейшие финансовые инструменты, наиболее актуальные в современном строительстве. Партнерские отношения с уполномоченным в сфере жилищного строительства банком станут основой для укрепления позиций в Краснодарском крае», – отметил финансовый директор Группы Компаний ГИК Елена Кудинова.

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/contacts/