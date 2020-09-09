Вертикальные жалюзи и рулонные шторы как альтернатива классическим занавескам

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Все мы знаем, что окно в помещении — это источник бесплатного дневного света, если, конечно, здание не находится в тени другого строения или не упирается в какой-нибудь объект, мешающий распространению солнечных лучей.

Но не всегда хорошая освещенность играет на руку. Яркий неконтролируемый свет может мешать отдыху, работе или даже наносить вред здоровью, если речь идет о людях, страдающих от редких, но все же имеющих некоторую распространенность заболеваниях кожи и органов зрения.

Отчасти проблему решают шторы, выполняющую функцию преграды. Материалы разной плотности, едва пропускают свет, что создает в помещении приятный полумрак. К сожалению, у такого варианта есть и недостатки:

нельзя контролировать уровень освещенности;

свет все равно проникает по периметру завесы;

шторы и тюли собирают пыль;

со временем некоторые ткани впитывают запахи;

порой возникают сложности с подбором стилистики занавеса.

Куда лучше подойдут вертикальные жалюзи с поворотными ламелями из специальной ткани. Такие изделия часто можно встретить в офисных и административных зданиях, однако каких-либо ограничений на их использование в жилых домах и квартирах нет. С помощью нехитрых органов управления можно разворачивать жалюзи под нужным углом, регулируя объем проникающего света. При желании все ламели можно полностью сдвинуть в сторону, открыв полный доступ для солнечных лучей.

Возможно, если окно небольшое, такой вариант будет избыточным. В этом случае стоит обратить внимание на рулонные шторы на заказ с функцией «день-ночь». Идеально подобрав размеры, удастся получить эффективность и функциональность вертикальных жалюзи, но в несколько ином исполнении.

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