Безработные родители получат выплаты на детей

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В сентябре безработные родители дополнительно к пособию по безработице получат выплаты по 3 тысячи рублей. Такое решение приняли в правительстве. На продление меры поддержки граждан в условиях пандемии COVID-19 из бюджета выделят 8,5 миллиарда рублей. Напомним, доплату к пособию для неработающих родителей начали давать в апреле.

Почему выплаты продолжают продлевать, рассказала в интервью радио Sputnik адвокат, кандидат юридических наук, советник, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова.

"Никто не понимает, что будет дальше с коронавирусной инфекцией и с экономической ситуацией в стране, которая напрямую влияет на рынок труда. Несмотря на то, что карантинные меры в большинстве регионов отменены, мы все равно знаем, что часть компаний работают дистанционным образом, это напрямую влияет на доходы родителей. Некоторые родители до сих пор не нашли работу после сокращения, а людям надо на что-то жить. Поэтому пока государство оказывает поддержку в том или ином формате", – объяснила Виктория Дергунова.

С этой выплатой есть проблема – ее получает один из родителей, чем могут воспользоваться недобросовестные граждане.

"Выплату получает один из родителей – подает заявку, и деньги перечисляют. Система устроена таким образом, что кто первым подал заявку, тот выплату и получил. Пакет документов для выплаты не содержит документа, подтверждающего, что ребенок находится на иждивении одного из родителей. Соответственно некоторые недобросовестные родители, не находясь с ребенком, находясь в разводе и имея на руках свидетельство о рождении, могут подтвердить родство и подать заявление. А родитель, который живет с ребенком, получит отказ", – сказала Виктория Дергунова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/