Проект спутникового мониторинга производства вина в Краснодарском крае одержал победу в международном конкурсе

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3 сентября в Минске были объявлены победители Международной Премии IoT project of the year 2020.

Это первый глобальный ежегодный конкурс так называемых умных технологий, организатором которого является компания Gurtam - создатель крупнейшей в мире платформы спутникового мониторинга Wialon.

Компания «Интерра» совместно с винодельней «Кубань-Вино» одержали победу в номинации «Стационарные объекты», представив проект автоматизации и телематического контроля всего комплекса производства вина.

Ключевыми объектами инновации стали контроль въезда и выезда, взвешивание и тарировка, учёт проб сахара, распределение и управление электронной очередью, идентификация выгрузки в бункеры, получение данных о циклах работы пресса. Весь комплекс программно-аппаратной реализации учёта сложного процесса с обменом данными в информационной системе не имеет аналогов в мире.

«Кубань-Вино» активно внедряет цифровые технологии в производство. Многими сложными процессами мы уже управляем буквально со смартфона. Платформу Wialon первыми начали использовать наши коллеги из агрофирмы «Южная» для цифровизации логистики движения урожая от виноградников к линиям приемки и переработки на винодельне. Мы подхватили идею, добавили собственные индикативные точки контроля процессами, теперь используем многофункциональную платформу в режиме онлайн 24/7. Инновации позволяют нам получать уникальные данные для принятия бизнес-решений, повышают производительность и способствуют эффективной работе на каждой стадии производства вина», - прокомментировал директор Центра энологии Chateau Tamagne Александр Бастанжиев.

Всего на конкурс IoT project of the year было подано более 100 проектов из сферы телематики и спутникового мониторинга, реализованных с января 2019 года по май 2020 года. Жюри определяло победителей в 16 номинациях. Все проекты оценивались по критериям: важность для бизнеса, программная и аппаратная составляющие, а также простота внедрения.

Источник: http://www.kuban-vino.ru/