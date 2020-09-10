Назначение гильотинных ножниц

/Общество/

В различных отраслях промышленности, в том числе и в металлообрабатывающей сфере, используется специализированное оборудование.

. С его помощью многие процессы автоматизируются, что позволяет сократить трудовые и временные затраты. К специализированному оборудованию относятся гильотинные ножницы по металлу. Они предназначены для резки металла. Преимущества использования ножниц – качественное и быстрое выполнение трудоемких операций. Гарантируется высокая точность разреза. Достаточно купить гильотинные ножницы, чтобы оптимизировать рабочий процесс, улучшить условия труда для рабочих.

Представленное оборудование используют предприятия и компании, где ежедневно проводятся операция по обработке металлопроката. Сегодня в продаже представлены гильотинные ножницы различных торговых марок. С лучшей стороны себя показала гидравлические ножницы гидравлика НГ25Г.02. Это новое поколение оборудования серии НГ, которое обладает внушительным списком достоинств:

точная и быстрая резка;

универсальность в использовании;

устойчивость к износу;

возможность эксплуатации станков на открытом воздухе под навесом;

широкий диапазон рабочих температур (гильотинные ножницы могут успешно эксплуатироваться в цехах при температуре воздуха -15 до +40 градусов);

незначительный уровень шума во время работы;

простота и удобство в использовании;

обеспечение высокой точности разреза.

Сфера использования гидравлических гильотинных ножниц

Представленная серия может использоваться для проведения продольной и поперечной резки листового металлопроката, толщина которого может варьироваться от 1 до 25 мм. Можно купить гильотину для рубки металла, чтобы автоматизировать многие процессы на предприятиях в следующих сферах: машиностроение;

изготовление трубопроката;

сельское хозяйство;

строительство.

Гарантируется максимальное удобство при обработке металлопроката, так как управлять станком можно с помощью пульта. Предусмотрены для дополнительного удобства педали, числовое программное управление. Представленная модель пользуется сегодня большой популярностью среди предприятий, в работе которых важна максимальная точность проводимых операций. Использовать оборудование можно как в помещениях закрытого типа, так и на свежем воздухе, что обеспечивает широкую область применения.