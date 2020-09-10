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Полицейские Новороссийска дали старт акции «Безопасный троллейбус»

Госавтоинспекторы совместно с администрацией муниципалитета проводят уроки безопасности для несовершеннолетних в тематическом общественном транспорте.

В Новороссийске стартовала акция «Троллейбус безопасности». Профилактическое мероприятие  организовано отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с администрацией муниципалитета.  «Троллейбус безопасности» - настоящий передвижной пункт, в салоне которого сосредоточена важная информация о дорожной безопасности для школьников, а также взрослых участников дорожного движения.

Вопросы снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в фокусе внимания служб и подразделений Управления МВД России по городу Новороссийску, администрации города, учебных заведений и лидеров общественного движения ЮИД в Новороссийске. Так, результатом заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при администрации муниципалитета, идея проведения акции «Троллейбус безопасности» была поддержана единогласно и реализована в начале учебного года.

Первыми пассажирами необычного троллейбуса стали первоклассники и ребята из отряда юных инспекторов движения школы №20 города Новороссийска. В транспортном средстве детей встретили Госавтоинспекторы, которые напомнили несовершеннолетним о правилах поведения в салоне общественного транспорта, на улицах родного города. На память о необычной и важной поездке полицейские  вручили детям световозращающие брелоки-смайлы, красочные памятки о безопасности дорожного движения и угощения.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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