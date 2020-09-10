Новороссийские полицейские провели комплексный семинар с курсантами морского университета

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Стражи порядка рассказали учащимся, как противодействовать экстремизму и терроризму, различать мошеннические схемы и какой вред наносят наркотики

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску, члены Общественного совета при ведомстве и представители здравоохранения приняли участие в обучающем семинаре, который прошел в Государственном Морском Университете имени Ф.Ф. Ушакова. В актовом зале учебного учреждения собрались более 150 студентов первого курса судомеханического факультета.

Темой обучающего семинара стали профилактика терроризма, экстремизма и дистанционного мошенничества, а также профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудник уголовного розыска старший лейтенант полиции Вадим Каюмов рассказал курсантам о содержании понятий экстремизм и терроризм, как они проявляются в современном обществе, привел примеры характерных особенностей политического, националистического и религиозного экстремизма и того, к каким негативным последствиям приводит приверженность к крайним взглядам.

Также полицейский объяснил ребятам, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, в появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера, распространение которых, осуществляется в основном через социальные сети. После профилактической беседы курсантам показали тематический фильм.

Инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Ирина Гнеушева в своем выступлении напомнила обучающимся о соблюдении требований краевого закона № 1539-КЗ и обсудила с присутствующими вопросы профилактики мошенничеств.

«Для нас крайне важно, чтобы ребята были подготовленными к возможной встрече с противоправными деяниями, а для этого необходимо повышать правовую грамотность молодежи, кроме того, доведение до широкой общественности базовых принципов безопасного поведения, также по телефону и в интернете», - подчеркнула Ирина Гнеушева.

Полицейские не только рассказали молодым людям о видах дистанционного мошенничества, но и объяснили специфику противодействия данному виду преступлений.

В продолжение семинара и в рамках проведения оперативно - профилактического мероприятия «Доза» оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков майор полиции Дмитрий Чернавин рассказал ребятам о видах наркотических и психотропных веществ, о последствиях их употребления, о пагубном влиянии на организм человека, отметив, что понятия «легкие» наркотики не бывает. Правоохранитель напомнили учащимся об ответственности, установленной за совершение противоправных деяний связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ.

Врач психиатр-нарколог новороссийского наркодиспансера Светлана Коровко поведала бедующим морякам о смертельном вреде наркотиков и о психических расстройствах, которые возникают при употреблении запрещенных веществ.

В завершении мероприятия представители полиции и здравоохранения и общественности призвали учащихся вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску