Президент «Транснефть» Н.П. Токарев в честь 175-летия Новороссийского морского торгового порта наградил лучших работников Группы НМТП

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Награждение лучших работников портовых компаний, входящих в Группу НМТП, прошло в рамках рабочей поездки президента ПАО «Транснефть» в Новороссийск. Это его первый официальный визит в Новороссийск после того, как ПАО «Транснефть» стало контролирующим акционером НМТП и вернуло акции крупнейшей стивидорной компании в российскую юрисдикцию.

Президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев 11 сентября посетил с рабочей поездкой г. Новороссийск, где принял участие в мероприятиях, посвященных 175-летию Новороссийского морского торгового порта (ПАО «НМТП»).

Делегация ПАО «Транснефть» в составе президента компании и его заместителей осмотрела акваторию порта, причальные сооружения, другие производственные мощности. В ходе посещения порта с руководством ПАО «НМТП» и АО «Черномортранснефть» были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективных направлений развития инфраструктуры нефтерайона «Шесхарис», его экологической безопасности и дифференциации экспортного потенциала ПАО «Транснефть».

На городской набережной Н.П. Токарев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Портовикам Новороссийска», открытого при поддержке ПАО «НМТП».

В завершение поездки состоялось торжественное мероприятие с участием представителей администраций Краснодарского края, г. Новороссийска и федеральных отраслевых организаций, в ходе которого Н.П. Токарев вручил корпоративные награды работникам ПАО «НМТП» по случаю юбилея порта.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»