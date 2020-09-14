Почти каждый второй пенсионер в Краснодаре ищет работу на полный день

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В Краснодаре количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 21% по сравнению с летом 2019 года, выяснил аналитический центр Авито Работы. Почти каждый второй пенсионер в городе ищет работу на полный день. В среднем мужчины претендуют на зарплату на 10 000 рублей больше, чем женщины.

Почти четверть всех соискателей пенсионного возраста в России (24%) ищет на Авито работу в качестве домашнего персонала -- например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии -- бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта.

Почти каждый второй пенсионер (48%) в Краснодаре предпочитает полный рабочий день, на втором месте по популярности находится свободный график (его хотели бы иметь 17% кандидатов). 15% соискателей указывают в резюме сменный график, а 13% - неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересуют только 4% и 3% соискателей пенсионного возраста соответственно (данные по России см. в Приложение №1).

Зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по Краснодару составляют 20 000 рублей – эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,4% и 1,5% соответственно), и они претендуют на зарплату выше средней -- в 30 000 рублей, а женщины --20 000 рублей.

При этом зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Соискатели, желающие работать вахтовым методом, ожидают зарплату в 40 000 рублей. Те, кто претендует на вакансии с полным рабочим днем хотели бы получать 25 000 рублей в месяц. Наименьшую зарплату отметили соискатели, которые ищут занятость со свободным графиком, - 3 000 рублей. (данные по России см. в Приложение №1).

“Средний размер пенсии в России - менее 17 000 рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом году соискатели пенсионного возраста испытывают еще большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян, по данным Авито, активно искали подработку” - отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работы.

Интересно, что за год количество резюме пенсионеров в целом в России больше всего выросло в группе профессий “Маркетинг, реклама, PR” (+164%): старшее поколение стало чаще интересоваться этой отраслью. Чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. Рост интереса может быть обусловлен тем, что подобные вакансии позволяют работать несколько часов в день по удобному графику, а также не требуют тяжелого физического труда. Хотя число резюме увеличилось во всех группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок. (см. Приложение №2)

Ожидания соискателей пенсионного возраста, лето 2020 VS лето 2019, вся Россия (Приложение №1)

Желаемый график Изменение числа резюме за год Доля кандидатов среди всех резюме пенсионеров Зарплатные ожидания Полный день 31% 45% 30 000 Сменный график 30% 18% 18 000 Свободный график 34% 17% 10 000 Неполный день 22% 13% 10 000 Удалённая работа 74% 4% 20 000 Вахтовый метод 36% 4% 35 000

Топ-10 групп профессий среди пенсионеров по динамике количества резюме, лето 2020, вся Россия (Приложение №2)

Группа профессий Изменение числа резюме за год Все группы вместе 32% Маркетинг, реклама, PR 164% Искусство, развлечения 80% IT, интернет, телеком 51% Консультирование 50% Транспорт, логистика 47% Без опыта, 41% Медицина, фармацевтика 40% Образование, наука 39% Банки, инвестиции 35% Домашний персонал 33%

Динамика по количеству резюме пенсионеров, лето 2020, крупнейшие города России (Приложение №3)

Город Изменение количества резюме пенсионеров за год Барнаул -1% Волгоград 23% Воронеж 24% Екатеринбург 32% Ижевск 21% Иркутск 25% Казань 36% Краснодар 21% Красноярск 47% Москва 37% Нижний Новгород 26% Новосибирск -6% Омск 27% Пермь 36% Ростов-на-Дону 36% Самара 30% Санкт-Петербург 29% Саратов 12% Тольятти 0% Тюмень 28% Ульяновск 49% Уфа 44% Челябинск -1% Россия 32%

[1] Показатель рассчитан на основе медианной желаемой зарплаты – зарплаты, указанной в резюме из самой середины выборки активных резюме, выстроенных по возрастанию зарплатных ожиданий

Источник: пресс-служба Авито