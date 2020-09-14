Почти каждый второй пенсионер в Краснодаре ищет работу на полный день
В Краснодаре количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 21% по сравнению с летом 2019 года, выяснил аналитический центр Авито Работы. Почти каждый второй пенсионер в городе ищет работу на полный день. В среднем мужчины претендуют на зарплату на 10 000 рублей больше, чем женщины.
Почти четверть всех соискателей пенсионного возраста в России (24%) ищет на Авито работу в качестве домашнего персонала -- например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии -- бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта.
Почти каждый второй пенсионер (48%) в Краснодаре предпочитает полный рабочий день, на втором месте по популярности находится свободный график (его хотели бы иметь 17% кандидатов). 15% соискателей указывают в резюме сменный график, а 13% - неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересуют только 4% и 3% соискателей пенсионного возраста соответственно (данные по России см. в Приложение №1).
Зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по Краснодару составляют 20 000 рублей – эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,4% и 1,5% соответственно), и они претендуют на зарплату выше средней -- в 30 000 рублей, а женщины --20 000 рублей.
При этом зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Соискатели, желающие работать вахтовым методом, ожидают зарплату в 40 000 рублей. Те, кто претендует на вакансии с полным рабочим днем хотели бы получать 25 000 рублей в месяц. Наименьшую зарплату отметили соискатели, которые ищут занятость со свободным графиком, - 3 000 рублей. (данные по России см. в Приложение №1).
“Средний размер пенсии в России - менее 17 000 рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом году соискатели пенсионного возраста испытывают еще большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян, по данным Авито, активно искали подработку” - отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работы.
Интересно, что за год количество резюме пенсионеров в целом в России больше всего выросло в группе профессий “Маркетинг, реклама, PR” (+164%): старшее поколение стало чаще интересоваться этой отраслью. Чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. Рост интереса может быть обусловлен тем, что подобные вакансии позволяют работать несколько часов в день по удобному графику, а также не требуют тяжелого физического труда. Хотя число резюме увеличилось во всех группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок. (см. Приложение №2)
Ожидания соискателей пенсионного возраста, лето 2020 VS лето 2019, вся Россия (Приложение №1)
|
Желаемый график
|
Изменение числа резюме за год
|
Доля кандидатов среди всех резюме пенсионеров
|
Зарплатные ожидания
|
Полный день
|
31%
|
45%
|
30 000
|
Сменный график
|
30%
|
18%
|
18 000
|
Свободный график
|
34%
|
17%
|
10 000
|
Неполный день
|
22%
|
13%
|
10 000
|
Удалённая работа
|
74%
|
4%
|
20 000
|
Вахтовый метод
|
36%
|
4%
|
35 000
Топ-10 групп профессий среди пенсионеров по динамике количества резюме, лето 2020, вся Россия (Приложение №2)
|
Группа профессий
|
Изменение числа резюме за год
|
Все группы вместе
|
32%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
164%
|
Искусство, развлечения
|
80%
|
IT, интернет, телеком
|
51%
|
Консультирование
|
50%
|
Транспорт, логистика
|
47%
|
Без опыта,
|
41%
|
Медицина, фармацевтика
|
40%
|
Образование, наука
|
39%
|
Банки, инвестиции
|
35%
|
Домашний персонал
|
33%
Динамика по количеству резюме пенсионеров, лето 2020, крупнейшие города России (Приложение №3)
|
Город
|
Изменение количества резюме пенсионеров за год
|
Барнаул
|
-1%
|
Волгоград
|
23%
|
Воронеж
|
24%
|
Екатеринбург
|
32%
|
Ижевск
|
21%
|
Иркутск
|
25%
|
Казань
|
36%
|
Краснодар
|
21%
|
Красноярск
|
47%
|
Москва
|
37%
|
Нижний Новгород
|
26%
|
Новосибирск
|
-6%
|
Омск
|
27%
|
Пермь
|
36%
|
Ростов-на-Дону
|
36%
|
Самара
|
30%
|
Санкт-Петербург
|
29%
|
Саратов
|
12%
|
Тольятти
|
0%
|
Тюмень
|
28%
|
Ульяновск
|
49%
|
Уфа
|
44%
|
Челябинск
|
-1%
|
Россия
|
32%
[1] Показатель рассчитан на основе медианной желаемой зарплаты – зарплаты, указанной в резюме из самой середины выборки активных резюме, выстроенных по возрастанию зарплатных ожиданий
Источник: пресс-служба Авито