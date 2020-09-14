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Почти каждый второй пенсионер в Краснодаре ищет работу на полный день

В Краснодаре количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 21% по сравнению с летом 2019 года, выяснил аналитический центр Авито Работы. Почти каждый второй пенсионер в городе ищет работу на полный день. В среднем мужчины претендуют на зарплату на 10 000 рублей больше, чем женщины. 

Почти четверть всех соискателей пенсионного возраста в России (24%) ищет на Авито работу в качестве домашнего персонала -- например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии -- бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта.

Почти каждый второй пенсионер (48%) в Краснодаре предпочитает полный рабочий день, на втором месте по популярности находится свободный график (его хотели бы иметь 17% кандидатов). 15% соискателей указывают в резюме сменный график, а 13% - неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересуют только 4% и 3% соискателей пенсионного возраста соответственно (данные по России см. в Приложение №1).

Зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по Краснодару составляют 20 000 рублей – эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,4% и 1,5% соответственно), и они претендуют на зарплату выше средней -- в 30 000 рублей, а женщины --20 000 рублей. 

При этом зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Соискатели, желающие работать вахтовым методом, ожидают зарплату в 40 000 рублей. Те, кто претендует на вакансии с полным рабочим днем хотели бы получать 25 000  рублей в месяц. Наименьшую зарплату отметили соискатели, которые ищут занятость со свободным графиком,  - 3 000 рублей. (данные по России см. в Приложение №1).

“Средний размер пенсии в России - менее 17 000 рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом году соискатели  пенсионного возраста испытывают еще большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян, по данным Авито, активно искали подработку” - отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работы.

Интересно, что за год количество резюме  пенсионеров в целом в России больше всего выросло в группе профессий “Маркетинг, реклама, PR” (+164%): старшее поколение стало чаще интересоваться этой отраслью. Чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. Рост интереса может быть обусловлен тем, что подобные вакансии позволяют работать несколько часов в день по удобному графику, а также не требуют тяжелого физического труда. Хотя число резюме увеличилось во всех группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок. (см. Приложение №2)

Ожидания соискателей пенсионного возраста, лето 2020 VS лето 2019, вся Россия (Приложение №1)

Желаемый график

Изменение числа резюме за год

Доля кандидатов среди всех резюме пенсионеров

Зарплатные ожидания

Полный день

31%

45%

30 000

Сменный график

30%

18%

18 000

Свободный график

34%

17%

10 000

Неполный день

22%

13%

10 000

Удалённая работа

74%

4%

20 000

Вахтовый метод

36%

4%

35 000

 

Топ-10 групп профессий среди пенсионеров по динамике количества резюме, лето 2020, вся Россия (Приложение №2)

Группа профессий

Изменение числа резюме  за год

Все группы вместе

32%

Маркетинг, реклама, PR

164%

Искусство, развлечения

80%

IT, интернет, телеком

51%

Консультирование

50%

Транспорт, логистика

47%

Без опыта,

41%

Медицина, фармацевтика

40%

Образование, наука

39%

Банки, инвестиции

35%

Домашний персонал

33%

 

Динамика по количеству резюме пенсионеров, лето 2020, крупнейшие города России (Приложение №3)

Город

Изменение количества резюме пенсионеров за год

Барнаул

-1%

Волгоград

23%

Воронеж

24%

Екатеринбург

32%

Ижевск

21%

Иркутск

25%

Казань

36%

Краснодар

21%

Красноярск

47%

Москва

37%

Нижний Новгород

26%

Новосибирск

-6%

Омск

27%

Пермь

36%

Ростов-на-Дону

36%

Самара

30%

Санкт-Петербург

29%

Саратов

12%

Тольятти

0%

Тюмень

28%

Ульяновск

49%

Уфа

44%

Челябинск

-1%

Россия

32%

 

[1] Показатель рассчитан на основе медианной желаемой зарплаты – зарплаты, указанной в резюме из самой середины выборки активных резюме, выстроенных по возрастанию зарплатных ожиданий

Источник: пресс-служба Авито

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Категория: Новости / Общество

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