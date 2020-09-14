Профсоюзы Кубани контролируют меры поддержки работников сферы торговли

/Общество/

Региональное профобъединение провело мониторинг трудовой деятельности в Краснодарском крае в период пандемии, который показал, что работники торговли в силу своих должностных обязанностей находились в прямом контакте с большим количеством граждан, тем самым подвергали себя большому риску инфицирования.

Кроме того, при выполнении требований Роспотребнадзора об обязательном ношении масок и перчаток, испытывали определенную психологическую нагрузку.

В связи с этим, Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб направила в региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя запрос с просьбой предоставить информацию о реализованных и предусмотренных мерах социальной поддержки работников сферы торговли, осуществляющих свою деятельность в условиях пандемии.

«Работодатели в сфере торговли ответственно отнеслись к защите работников. В крупных сетях были организованы профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности персонала и покупателей. Ритейлеры в период пандемии устанавливали дополнительные выплаты в размере от 4% до15% к должностному окладу сотрудников. Была расширена программа добровольного медицинского страхования, которая включала консультации с врачами и психологом. Офисные работники были переведены на удаленную работу. Один из крупнейших розничных торговцев оказывал материальную помощь сотрудникам старше 65 лет и заразившимся коронавирусной инфекцией в размере 1000 рублей в неделю. Профсоюзы продолжат мониторинг соблюдения прав работников», - прокомментировала Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.