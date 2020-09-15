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Память Антона Головатого увековечили на территории сельской школы.

По доброи? традиции, учреждения образования курорта носят имена выдающихся военачальников.

Школа №10, что в селе Марьина роща, названа в честь атамана Кубанского казачьего вои?ска Антона Головатого, созданы казачьи классы. 

Чтобы традиции кубанского казачества жили, и дети могли равняться на конкретного героя, сегодня в школе торжественно открыли памятныи? знак Антону Головатому. 

Разделили торжественность события вместе с юными казачатами председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовои? защиты граждан Андреи? Горбань, депутат ЗСК Татьяна Рои?, глава Геленджика, атаман Черноморского казачьего округа Сергеи? Савотин, судья Черноморского казачьего округа Владимир Кечин и другие.< 

Алексеи? Богодистов отметил, что традициями кубанского казачества пропитана вся Кубань, поэтому чтить и соблюдать их правила – естественно для жителеи? Кубани и Геленджика. Глава курорта пожелал юным жителям Марьинои? рощи вырасти настоящими мужчинами, истинными продолжателями традиции? казачества. 

Право открыть памятныи? знак предоставили старшеклассникам Богдану Кундрюцкому и Даниилу Баи?бакову, после чего гости и школьники возложили к скульптуре цветы.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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