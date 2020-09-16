Аромамаркетинг, как эффективный инструмент продвижения бизнеса

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Для построения успешного бизнеса недостаточно придумать и реализовать хорошую бизнес-идею.

Чтобы выстоять в условиях большой конкуренции, нужно использовать различные инструменты для привлечения и удержания клиентов. Один из наиболее эффективных способов продвижения товаров и услуг – аромамаркетинг. Это относительно новая технология, которая доказала на практике свою эффективность, поэтому уже сегодня пользуется популярностью в России. Суть заключается в том, что посредством ароматизации помещений можно повысить узнаваемость и лояльность целевой аудитории.

Использовать аромамаркетинг можно в разных сферах:

общественное питание – рестораны, кафе, бары;

торговля – супермаркеты, бутики;

развлечения – кинотеатры, развлекательные центры;

автомобильная индустрия;

показы, выставки, презентации новых товаров и услуг.

В чем преимущества аромамаркетинга?

Аромамаркетинг – это ненавязчивый способ повысить узнаваемость как отдельного товара, так и конкретной торговой марки. Цель – создать и использовать аромат, который будет ассоциироваться у потенциальных и настоящих клиентов с конкретной компанией или ее продукцией. Этот аромат становится важной частью корпоративного имиджа. Обусловлено это тем, что у людей память на запахи считается самой стойкой. Информация сохраняется на долгое время. Очень важно, чтобы ваш офис, торговое помещение, банкетный зал запомнился приятным благоуханием. Это положительно скажется на имидже, заставит клиента возвращаться снова и снова.

Для использования аромамаркетинга не нужно вкладывать большие деньги, поэтому позволить подобную технологию могут даже представители малого и среднего бизнеса. Специальное оборудование можно взять в аренду. Компании, которые занимаются этой услугой, также предлагают большой выбор ароматов на любой вкус. Можно протестировать несколько ароматов, чтобы понять, какой больше понравится клиентам. При заказе услуги обратите внимание, чтобы запахи были тонкими, ненавязчивыми, приятными. Они не должны впитываться в мебель, одежду. Если вы устали тратить баснословные суммы на рекламу, то используйте приятные ароматы в своих магазинах, ресторанах и салонах красоты, чтобы повысить лояльность потенциальных клиентов. Результат не заставит себя долго ждать.