Как выбрать лучшую швейную машину?

/Общество/

Правильно выбранная швейная техника поможет мастеру реализовывать проекты любой сложности. С хорошим оборудованием и работа спорится, и то, что на первый взгляд казалось сложным, становится простым и легким.

Наш обзор будет полезен не только для профи, но и тех, кто еще только осваивает азы мастерства, посещая курсы кройки и шитья для начинающих, но хотел бы работать на хорошей швейной машине. Модели, рассматриваемые в нашей публикации, многофункциональны, позволяют обрабатывать ткани любой текстуры, плотности, эластичности и толщины.

На что обратить внимание при выборе?

Швейные бытовые машинки бывают механическими, электромеханическими и электронными. Выбирая технику, рекомендуем ориентироваться на следующие критерии:

марку и мощность;

набор функций и количество выполняемых строчек;

наличие автоматической петли (петли для пуговицы);

челнок (горизонтальный или вертикальный);

наличие нитевдевателя.

Bernina 380

Надежная модель от швейцарского производителя, являющаяся образцом современной инженерии. Весомые преимущества: низкий шумовой уровень, идеальные строчки, 231 операция и огромный функционал. Стоимость составляет около 90 тыс. руб.

Brother Innov-is F420

Это одна из наиболее технологичных машин — в ней реализовано прямоугольное продвижение материала (зубчатая рейка двигается не по кругу, а по прямоугольной траектории, как в промышленном швейном оборудовании). Достоинства: увеличенная рейка и с изогнутой вверх подошвой для тканей любой толщины, память, 10 автоматических петель, 140 операционных режимов и множество полезных функций. Стоимость — порядка 55 тыс. руб.

Bernina Bernette b38

Электронная модель с 10 автоматическими петлями и 394 операциями. Давление лапки регулируется, 7-сегментная рейка обеспечивает беспрепятственное продвижение любых тканей. В качестве плюсов также можно отметить наличие приставного столика и чехла в комплектации, нитевдевателя, автообрезки, точечной закрепки и возможность шитья без педали. На экране подсказки об использовании лапки. Стоимость машины — 50 тыс. руб.

Brother Innov-is A80

Еще одна электронная модель, заслуживающая внимания. Оснащена:

специальной щеточкой, позволяющей избежать слабого натяжения при выполнении строчки зигзагом;

широким и удлиненным транспортером-рейкой и увеличенной основной лапкой;

индикатором позиционирования иглы;

нитевдевателем нового типа (с заправкой нити в одно касание);

увеличенным экраном с подсказками.

В машине имеется точечная закрепка. Возможность выполнения 8 петель «автомат» и регулирования скоростных режимов. Стоимость — около 37 тыс. руб.

Bernina Bernette Sew&Go 7

Модель наделена 6 автоматическими петлями, горизонтальным челноком и зубчатой рейкой из 7 сегментов. Способна выполнять 80 операций, без труда справляется с плотной, эластичной либо тонкой тканью. Предусмотрено регулирование скорости, шитье без педали, позиционирование иглы вверх или вниз. Отсутствует возможность регулировки давления лапки, однако как показывает практика, большинству мастериц это не мешает. Стоимость составляет чуть более 30 тыс. руб.

Brother NV 10

Хорошая бытовая швейная машинка доступного ценового уровня с 16 операционными режимами, 3 автопетлями (одна из них с глазком), рукавной платформой, возможностью регулирования скорости, горизонтальным челноком, удобным нитевдевателем и 7-сегментной рейкой, обеспечивающей продвижение любой ткани. Стоимость — порядка 25 тыс. руб.

В материале не рассмотрены механические машины, поскольку мы ориентировались в первую очередь на максимальный комфорт шитья. Каждая из перечисленных моделей достойна внимания. Хорошая техника, базовые навыки и выкройки онлайн помогут начинающей швее сделать свое обучение более простым и интересным, а в дальнейшем создавать настоящие шедевры швейного мастерства.