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Голосование за лучший творческий проект памятника Герою Советского Союза Ц.Л. Куникову для установки в городе-герое Новороссийске
- ООО «Мемориал»
ст. Староминская Краснодарский край
- Скульпторы: Яворский Игорь Теодорович и
Кубышкин Константин Владимирович г. Москва
- Скульпторы: Яворский Игорь Теодорович и
Кубышкин Константин Владимирович г. Москва
- Панько Геннадий Анатольевич-скульптор
г. Новороссийск
- Соколов Евгений Викторович- скульптор
г. Санкт-Петербург
- Суворов Александр Иванович скульптор
г. Новороссийск
- Суворов Александр Иванович скульптор
г. Новороссийск
8.Алексеев Василий Евгеньевич- волонтер культуры г. Новороссийск
9.-10. Щеткин Андрей Сергеевич
Пустынная София Антоновна
Пахтусова Анастасия Андреевна
г.Санкт-Петербург