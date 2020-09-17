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Голосование за лучший творческий проект памятника Герою Советского Союза Ц.Л. Куникову для установки в городе-герое Новороссийске

  1. ООО «Мемориал»

ст. Староминская Краснодарский край

  1. Скульпторы: Яворский Игорь Теодорович и

Кубышкин Константин Владимирович г. Москва

  1. Скульпторы: Яворский Игорь Теодорович и

Кубышкин Константин Владимирович г. Москва

  1. Панько Геннадий Анатольевич-скульптор

г. Новороссийск

  1. Соколов Евгений Викторович- скульптор

г. Санкт-Петербург               

  1. Суворов Александр Иванович скульптор

г. Новороссийск

  1. Суворов Александр Иванович скульптор

г. Новороссийск

8.Алексеев Василий Евгеньевич- волонтер культуры г. Новороссийск

9.-10.   Щеткин Андрей Сергеевич

Пустынная София Антоновна

Пахтусова Анастасия Андреевна

г.Санкт-Петербург

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Категория: Новости / Общество

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